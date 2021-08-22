Анжелика Агурбаш: Лукашенко страшно зол и хочет закрыть мне рот

Заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш рассказала, что власти РФ, чьей гражданкой она тоже является, не собираются ее выдавать по запросу Генпрокуратуры Беларуси.



Фото из Википедии

Певица сообщила в интервью DW , что по поводу запроса Минска в Москве проводится проверка: «Меня пригласили в прокуратуру и дали возможность ознакомиться с материалами дела. Сейчас идет абсолютно рядовая проверка. Естественно, меня успокоили, что никто меня не собирается арестовывать, тем более выдавать».

У нее есть три варианта ответа на вопрос: зачем надо было Александру Лукашенко и Генпрокуратуре отправлять документы в Россию на экстрадицию?

Первой причиной Агурбаш называет «аппетиты» репрессивной машины, которая «идет по кругу и всех гребет в свои жернова».

Вторая — это возможное желание Лукашенко «использовать меня в каких-то своих интересах и в каких-то своих постановках».

«Третий вариант — он просто страшно зол на меня и хочет мне закрыть рот. Он официально мне уже закрыл все пути для возвращения. Хотя на 9 мая я очень рвалась приехать. У меня много родных и близких в Беларуси», — резюмировала заслуженная артистка.

Анжелика Агурбаш поддержала протестовавших в Беларуси в 2020 году. В октябре она подписала открытое обращение представителей сферы культуры, которые потребовали признать результаты президентских выборов 9 августа недействительными и провести новую избирательную кампанию.

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