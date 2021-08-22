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Анжелика Агурбаш: Лукашенко страшно зол и хочет закрыть мне рот
Источник материала: Навiны
Заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш рассказала, что власти РФ, чьей гражданкой она тоже является, не собираются ее выдавать по запросу Генпрокуратуры Беларуси.
Певица сообщила в интервью
У нее есть три варианта ответа на вопрос: зачем надо было Александру Лукашенко и Генпрокуратуре отправлять документы в Россию на экстрадицию?
Первой причиной Агурбаш называет «аппетиты» репрессивной машины, которая «идет по кругу и всех гребет в свои жернова».
Вторая — это возможное желание Лукашенко «использовать меня в каких-то своих интересах и в каких-то своих постановках».
«Третий вариант — он просто страшно зол на меня и хочет мне закрыть рот. Он официально мне уже закрыл все пути для возвращения. Хотя на 9 мая я очень рвалась приехать. У меня много родных и близких в Беларуси», — резюмировала заслуженная артистка.
Анжелика Агурбаш поддержала протестовавших в Беларуси в 2020 году. В октябре она подписала открытое обращение представителей сферы культуры, которые потребовали признать результаты президентских выборов 9 августа недействительными и провести новую избирательную кампанию.
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Заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш рассказала, что власти РФ, чьей гражданкой она тоже является, не собираются ее выдавать по запросу Генпрокуратуры...
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