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Анжелика Агурбаш: Лукашенко страшно зол и хочет закрыть мне рот

22.08.2021 09:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш рассказала, что власти РФ, чьей гражданкой она тоже является, не собираются ее выдавать по запросу Генпрокуратуры Беларуси.

Анжелика Агурбаш: Лукашенко страшно зол и хочет закрыть мне рот
Фото из Википедии

Певица сообщила в интервью DW, что по поводу запроса Минска в Москве проводится проверка: «Меня пригласили в прокуратуру и дали возможность ознакомиться с материалами дела. Сейчас идет абсолютно рядовая проверка. Естественно, меня успокоили, что никто меня не собирается арестовывать, тем более выдавать».

У нее есть три варианта ответа на вопрос: зачем надо было Александру Лукашенко и Генпрокуратуре отправлять документы в Россию на экстрадицию?

Первой причиной Агурбаш называет «аппетиты» репрессивной машины, которая «идет по кругу и всех гребет в свои жернова».

Вторая — это возможное желание Лукашенко «использовать меня в каких-то своих интересах и в каких-то своих постановках».

«Третий вариант — он просто страшно зол на меня и хочет мне закрыть рот. Он официально мне уже закрыл все пути для возвращения. Хотя на 9 мая я очень рвалась приехать. У меня много родных и близких в Беларуси», — резюмировала заслуженная артистка.

Анжелика Агурбаш поддержала протестовавших в Беларуси в 2020 году. В октябре она подписала открытое обращение представителей сферы культуры, которые потребовали признать результаты президентских выборов 9 августа недействительными и провести новую избирательную кампанию.

 

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Теги: Минск
 
 
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Заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш рассказала, что власти РФ, чьей гражданкой она тоже является, не собираются ее выдавать по запросу Генпрокуратуры...
 
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