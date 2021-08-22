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Федерация профсоюзов фиксирует рост стоимости школьной формы

22.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По всей стране прошел профсоюзный мониторинг цен на ассортимент школьных товаров.



 
«Результаты нашего мониторинга показали, что сегодня собрать ребенка в школу весьма затратное мероприятие. По сравнению с прошлым годом цены подросли где-то на 6%, где-то на 10%, в денежном эквиваленте родителям придется потратить на Br100, а где-то и больше», – цитирует заместителя председателя Федерации профсоюзов Владимира Позднякова сайт 1prof.by. 
 
В ФПБ отметили, что стоимость одежды, обуви, канцелярских принадлежностей в регионах страны значительно отличаются.

Например, дороже всего обойдется школьный набор (одежда, обувь, канцелярия, дневник, рюкзак и так далее) для мальчиков младшего возраста в Минской области – существенно более 760 рублей, для девочек из Брестской области – почти 600 рублей. Дешевле, но не менее затратно, сборы в школу обойдут для семьи из Гродненской области: на  мальчика придется потратить 563 рубля, на девочку – 465 рублей.
 
В Минской области родителям старшеклассников дороже всего обойдется подготовка к школе мальчиков – сумма покупок составит более 830 рублей. В Брестской области дороже обойдется экипировка девочек – 972 рубля. Дешевле всего собрать в школу мальчиков в Гомельской области – 716 рублей и девочек из Гродненской области – 641 рубль.
 
 
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По всей стране прошел профсоюзный мониторинг цен на ассортимент школьных товаров.
 
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