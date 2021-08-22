Когда разные виды спорта становились олимпийскими?













На первых современных Олимпийских играх 1896 года было представлено лишь несколько видов спорта, и все они остаются в расписании и по сей день. Однако за последнее столетие общее количество мероприятий резко возросло, и Международный олимпийский комитет даже установил ограничение на 28 видов спорта с 2002 по 2014 год.





До 2007 года МОК требовал, чтобы вид спорта «широко практиковался», чтобы получить место в официальной олимпийской программе. Когда эта концепция была впервые сформулирована в 1949 году, требовалось, чтобы как минимум 10 стран активно участвовали в этом виде спорта. В 2004 году, когда это требование применялось в последний раз, мужские виды спорта должны были быть активными как минимум в 75 странах и четырех континентах для включения в летние Олимпийские игры, в то время как женские виды спорта должны были быть активными в 40 странах и трех континентах; для включения в Зимние Олимпийские игры как мужской, так и женский спорт должны быть активными как минимум в 25 странах и на трех континентах.









В рамках усилий по модернизации современных Олимпийских игр в 2014 году МОК проголосовал за принятие набора рекомендаций под названием «Олимпийская повестка 2020». Один из этих пунктов позволяет стране-организатору предлагать виды спорта для своего выпуска Олимпийских игр , чтобы сделать каждое мероприятие более уникальным (и да, чтобы привлечь внимание молодежи). МОК одобрил бейсбол / софтбол, карат, скейтборд, спорт скалолазания и серфинг в оспариваемом спорте для 2020 Токио летних Олимпийских игр.





Однако Организационный комитет Олимпиады-2024, которая состоится в Париже, опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на турнире. Из перечня исключили карате, бейсбол и софтбол.





При этом в программе появится другой новый вид — брейк-данс. Международный олимпийский комитет подтвердил программу мероприятия, соответствующие квоты для спортсменов и интеграцию новых видов спорта для Олимпийских игр в Париже 2024 года.