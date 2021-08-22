Генпрокуратура предложила ввести экологический налог для восстановления земель на свалках









пишет 1reg.by, в том числе полигонах ЖКХ, которые были закрыты. Речь идет о карьерах, где добывались полезные ископаемые и свалках,1reg.by, в том числе полигонах ЖКХ, которые были закрыты.





В результате мониторинга соблюдения законности в этой сфере в Минской, Гомельской и Могилевской областях были зафиксированы многочисленные нарушения.

– Согласно статистическому отчету о наличии и распределении земель по состоянию на 1 января 2021 года в республике значилось 0,8 тыс. га земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых. Вместе с тем, по информации Минприроды, в 2020 году в разработке находились 1 467 карьеров общей площадью свыше 9,7 тыс. га нарушенных земель. Это подтвердило их ненадлежащий учет компетентными органами, – сообщили в надзорном ведомстве.





В документе, который получил Совмин Беларуси по результатам мониторинга отмечается, что в отдельных решениях райисполкомов о предоставлении участков для добычи полезных ископаемых вопреки требованиям ст.35 Кодекса Республики Беларусь о земле не содержались условия о снятии, сохранении и использовании плодородного слоя почвы, не определялся порядок возврата и использования нарушенных земель.





Как установили работники прокуратуры работы по рекультивации нарушенных земель велись часто без проектной документации, кроме того хозяйственники не принимали меры к восстановлению плодородного слоя почвы.





– По мнению прокуратуры, подобные факты указывают на формальную работу образованных при райисполкомах профильных комиссий, – сообщили в Генпрокуратуре.





В адресованной Совмину информации Генпрокуратура предложила:





принять комплекс организационно-практических мер по надлежащему учету нарушенных земель, рекультивации карьеров, максимальному вовлечению восстановленных земель в хозяйственный оборот;





разработать нормативные правовые акты, регулирующие рекультивацию нарушенных земель, в том числе с использованием отходов. При этом предусмотреть в них обязанность получать в специализированных институтах заключения о результатах оценки плодородия и агрохимических свойств рекультивированных земель, а также их приемки-передачи после выполнения биологической рекультивации и вовлечения в оборот;





проработать вопрос об установлении экологического налога на деятельность по использованию отходов, включая полученные от их переработки материалы, для рекультивации нарушенных земель, изоляции слоев на полигонах.







