Храм в Кореличском районе просит помочь с восстановлением после пожара





Храм в агрогородке Малюшичи Кореличского района. Фото: korelichi.by





сообщает hrodna.life со ссылкой на eparhia.by. Епархия просит всех неравнодушных помочь с восстановлением храма,hrodna.life сона eparhia.by.





Сообщение о пожаре в церкви поступило 16 августа около 3.20. Местная жительница, проживающая рядом с храмом, проснулась от треска шифера. Женщина увидела языки пламени над кровлей строения и вызвала спасателей.





Выяснилось, что накануне в полдень в церкви проводилась служба, присутствовало 11 человек. Со слов настоятеля, все свечи он лично потушил после службы, рассказали в МЧС.





Огнем уничтожена кровля, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки, сообщает БЕЛТА.





Реквизиты храма:





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