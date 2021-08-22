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Храм в Кореличском районе просит помочь с восстановлением после пожара
Источник материала: Партизан
В ночь с 15 на 16 августа 2021 года в огне пострадал храм святого благоверного князя Александра Невского в агрогородке Малюшичи Кореличского района.
Храм в агрогородке Малюшичи Кореличского района. Фото: korelichi.by
Епархия просит всех неравнодушных помочь с восстановлением храма,
Сообщение о пожаре в церкви поступило 16 августа около 3.20. Местная жительница, проживающая рядом с храмом, проснулась от треска шифера. Женщина увидела языки пламени над кровлей строения и вызвала спасателей.
Выяснилось, что накануне в полдень в церкви проводилась служба, присутствовало 11 человек. Со слов настоятеля, все свечи он лично потушил после службы, рассказали в МЧС.
Огнем уничтожена кровля, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки, сообщает БЕЛТА.
Реквизиты храма:
УНП 500 517 338
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В ночь с 15 на 16 августа 2021 года в огне пострадал храм святого благоверного князя Александра Невского в агрогородке Малюшичи Кореличского района.
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