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Стал известен слоган церемонии открытия Паралимпиады в Токио

22.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оргкомитет Токио-2020 объявил темы церемоний открытия и закрытия Паралимпийских игр.



Слоган "У нас есть крылья" станет темой церемонии открытия (24 августа), "Гармоничная какофония" - темой церемонии закрытия Игр (5 сентября), сообщается в пресс-релизе оргкомитета, пишет РИА Новости.

Для участия в церемонии открытия и закрытия подали заявки 5 550 человек по всей Японии. Однако из-за пандемии количество участников было снижено до 161 человека.
 
 
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Оргкомитет Токио-2020 объявил темы церемоний открытия и закрытия Паралимпийских игр.
 
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