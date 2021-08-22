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Под Минском подросток получил ожоги при розжиге мангала

22.08.2021 10:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Происшествие произошло в деревне Кирши, сообщили в дежурной части МЧС.

Под Минском подросток получил ожоги при розжиге мангала

По данным спасателей, сообщение о госпитализации с ожогами подростка (2004 г.р.) поступило вечером.

Как отмечается, «повреждение тканей организма» он получил в результате «неосторожного обращения с огнем при розжиге мангала с использованием ЛВЖ».

На этой неделе сообщалось, что ребенок (2008 г.р.) был госпитализирован с ожогами, которые получил «в результате неосторожного обращения с огнем при розжиге печи в бане.

 

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Происшествие произошло в деревне Кирши, сообщили в дежурной части МЧС.
 
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