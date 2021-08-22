Под Минском подросток получил ожоги при розжиге мангала

Происшествие произошло в деревне Кирши, сообщили в дежурной части МЧС.





По данным спасателей, сообщение о госпитализации с ожогами подростка (2004 г.р.) поступило вечером.

Как отмечается, «повреждение тканей организма» он получил в результате «неосторожного обращения с огнем при розжиге мангала с использованием ЛВЖ».

На этой неделе сообщалось, что ребенок (2008 г.р.) был госпитализирован с ожогами , которые получил «в результате неосторожного обращения с огнем при розжиге печи в бане.