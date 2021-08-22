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Под Минском подросток получил ожоги при розжиге мангала
Источник материала: Навiны
Происшествие произошло в деревне Кирши, сообщили в дежурной части МЧС.
По данным спасателей, сообщение о госпитализации с ожогами подростка (2004 г.р.) поступило вечером.
Как отмечается, «повреждение тканей организма» он получил в результате «неосторожного обращения с огнем при розжиге мангала с использованием ЛВЖ».
На этой неделе сообщалось, что ребенок (2008 г.р.) был
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Происшествие произошло в деревне Кирши, сообщили в дежурной части МЧС.
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