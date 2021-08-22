Гуренко отправил Антича и Стасевича в дубль. Год назад подобное в Шахтере уже было и закончилось уходом лидера





Сергей Гуренко на тренировке. Фото: fcshakhter.by





пишет Sportarena.by, назначение белоруса вместо украинца Романа Григорчука, приведшего «горняков» к чемпионству и выдавшего лучший старт в истории клуба, само по себе было шокирующим. Сергей Гуренко возглавил Шахтер меньше месяца назад, а уже наделал очень много шума. Впрочем,Sportarena.by, назначение белоруса вместо украинца Романа Григорчука, приведшего «горняков» к чемпионству и выдавшего лучший старт в истории клуба, само по себе было шокирующим.





В течении следующих недель Сергей Витальевич проиграл люксембуржской Фоле в Лиге Конференций и вылетел из турнира, проиграл Гомелю в Кубке Беларуси и вылетел из турнира, еле унес ноги от хромающей Сморгони в чемпионате. При Гуренко Шахтер сыграл четыре матча и сумел победить лишь Ислочь. Виктория вышла трудной и минимальной 1:0. А ведь в первом круге «горняки» размазали «волков» 4:0.





Результаты Гуренко объяснял так:





– Того состояния, в котором мы сейчас находимся, недостаточно, чтобы показывать хороший футбол. Нужно всех подвести под общий знаменатель – нужно выработать игру, чтобы все действовали как единое целое, а не по отдельности, – говорил после конфуза в еврокубках. Нужно всех подвести под общий знаменатель – нужно выработать игру, чтобы все действовали как единое целое, а не по отдельности, –после конфуза в еврокубках.





Как только где-то один-два человека перестали выполнять – сразу проваливались. (…) Поверьте, такой футбол мне тоже не нравится. Я люблю, когда все отдаются максимально, – высказывался после – Когда мы действовали правильно, так как требовалось, когда играли компактно, мы владели ситуацией.. (…) Поверьте, такой футбол мне тоже не нравится. Я люблю, когда все отдаются максимально, – высказывался после Гомеля





– Могу сказать одно: сейчас на поле будут выходить только те, кому небезразличен клуб, небезразличен результат. Не буду смотреть ни на имя, ни на регалии. Перед каждой игрой наигрываем одну ситуацию, а люди выходят на поле и действуют так, как они это видят, – признавался после Сморгони.





Спустя несколько дней Гуренко перешел от слов к делу. Так, от тренировок с основой временно отстранены полузащитник Игорь Стасевич и защитник Никола Антич.





Тренерский штаб провел с футболистами профилактическую беседу и на некоторое время отправил работать с дублем. На ближайший матч команды в Мозырь Стасевич и Антич не поедут. Поговаривают, на подобный шаг Гуренко решился, чтобы взбодрить команду. Ну и показать, что для него действительно нет неприкасаемых.





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Антич проводит в Солигорске третий сезон. Первый год легионер притирался к Беларуси и выглядел не столь ярко, а вот прошлый чемпионат вышел для него очень хорошим. На счету левого защитника четыре гола и девять передач. Вместе с Бояном Настичем из БАТЭ, у которого также девять ассистов, Никола стал лучшим распасовщиком лиги среди защитников.





Зимой сербом интересовались многие клубы, но он решил остаться, чтобы поиграть в еврокубках. Однако в нынешнем сезоне Антич не так хорош: действует не очень ярко, периодически оказывается в запасе или вовсе не попадает в заявку. Провел всего 11 матчей в чемпионате и заработал 2+2 очка.





Стасевич пришел в Шахтер этой зимой вместе с партнером по БАТЭ Егором Филипенко. Адаптация ветерана (Игорю 35 лет) проходила очень тяжело. Он долго не мог ни забить, ни результативную передачу отдать. Трудности привыкания отмечал и Роман Григорчук. При этом украинец выписывал респекты отношению Стасевича к делу и его форме. Ставил его в пример для молодежи. Да и вообще в клубе очень верили в игрока.





Первые очки полузащитник набрал лишь в 13 туре со Слуцком. На 50-й минуте Стасевич забил, а на 76-й помог это сделать Дембо Дарбо. Едва ли в клубе довольны такой статистикой (1+1 в 11 матчах) футболиста, которого брали как лидера, и у которого зарплата в районе 20 тысяч долларов в месяц.





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Гуренко не первый раз убирает лидеров из основы. В 2018-м году, когда тренер работал в минском Динамо, под горячую руку попал полузащитник Александр Нойок. «Бело-голубые» готовились к матчу с БАТЭ, как вдруг тренеру пришла «установка» (он так толком и не пояснил, откуда информация и какого рода), что Нойок, Александр Сачивко и Максим Жавнерчик планируют сдать игру. В итоге Жавнерчик и Нойок остались в запасе (украинец со странной формулировкой «боли в животе»), а Сачивко вышел на поле. И именно от него на 74-й минуте убежал Мирко Иванич и забил единственный мяч.





Вскоре Сачивко стал терять место в старте, а затем на несколько недель выпал из заявки. Гуренко объяснял отсутствие травмой. Однако в августе защитник перешел в Шахтер, где почти тут же вернулся на поле.





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Для «горняков» подобные истории тоже не новы. В прошлом году еще Юрий Вернидуб так наказывал лидера команды Сергея Матвейчика. После первого четвертьфинала Кубка с брестским Динамо, проигранном 0:2, Матвейчика сперва не оказалось в заявке на следующий матч чемпионата против Смолевичей, а вскоре защитник и вовсе был переведен в дубль с формулировкой «посмотри на свою игру». Тогда решение тренера, направленное на то, чтобы взбодрить команду, поддержал и глава наблюдательного совета клуба Иван Головатый.





– Играют те, кто этого хочет и у кого горят глаза. Я ребятам сказал, что мы должны быть не стадом, мы должны быть стаей голодных диких волков, которые выходят на поле и хотят только победы. Сегодня я увидел эту стаю волков. И будут играть те, кто будет рыть землю и доказывать, – говорил о «ссылке» Вернидуб.





Ничего не напоминает?





За защитника мигом вступились фанаты Шахтера. Они вывесили на секторе футболку капитана и развернули большой баннер, отправляющий домой спортивного директора клуба Александра Рехвиашвили. Инетерсно, как отреагируют фанаты сейчас.









Скрин телеканал «Беларусь 5»





Но вместо грузина ушел сам Матвейчик. А еще через какое-то время защитник оказался в столичном Динамо.





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Интересно, что почти одновременно с новостью о ссылке в дубль Антича и Стасевича появилась информация, что клуб может покинуть спортдир Рехвиашвили. Функционер не только замыкал на себе трансферы, но и был, к примеру, инициатором идеи по релокейту команды из Солигорска в Минск, витавшей этой зимой.





Кроме того, уход Вернидуба напрямую связывают с конфликтом между тренером и руководителем. Сейчас уйти может сам грузин. При этом, как отмечают люди, близкие к Шахтеру, у Гуренко и Рехвиашвили нормальные отношения. Никаких конфликтов между ними нет.







