В Столинском районе расследуют обстоятельства массовой деревенской драки





Заглавное фото носит иллюстративный характер





пишет 1reg.by. В милицию позвонил анонимный источник, который рассказал о массовой драке в одном из населенных пунктов района,1reg.by.





Пока идет расследование подробности дела не указываются. Известно лишь, что в «рубилище» участвовали с обеих сторон не менее 20 человек. По "горячим следам» удалось установить некоторых зачинщиков и участников драки.









Летом 2012 года такая же сельская драка переросла в трагедию, которая прогремела на республиканском уровне. Тогда жители деревни Оздамичи не поделили территорию влияния с гостями из Березовского района. Березовские коммерсанты и местные всего коло 10 человек устроили разборки за сельским клубом.

В какой-то момент драка переросла в поножовщину. 20 летний парень из Оздамичей скончался в больнице. Двое его односельчан получили ранение. 24-летний житель Березовского района, который принимал участие в этой потасовке, на следующий день повесился в Турове.







