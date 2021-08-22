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Министр обороны Польши: Кризис с мигрантами из Беларуси – грязная игра Лукашенко и Кремля
Источник материала: Партизан
Проблемы с мигрантами на польско-белорусской границе создают Александр Лукашенко и Россия, заявил в Twitter 21 августа 2021 года, министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Заграждение на границе Польши и Беларуси (Фото – Mariusz Błaszczak, Facebook)
"Проблема на границе между Польшей и Беларусью – это грязная игра между Лукашенко и Кремлем", – заявил Блащак.
Он опубликовал фотографии белорусских пограничников,
Ранее Блащак заявлял, что на границе с Беларусью уже возведены 100 км ограждений, начинается прокладка еще 50 км.
14 июня 2021 года премьер-министр Литвы заявила, что белорусские пограничники способствуют перемещению нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву.
Глава МИД Литвы заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии как оружие против Литвы.
28 июля Украина решила отправить помощь Литве – колючую проволоку.
3 августа Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь.
10 августа стало известно, что большие группы нелегалов пытаются перейти границу Беларуси и Польши.
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Проблемы с мигрантами на польско-белорусской границе создают Александр Лукашенко и Россия, заявил в Twitter 21 августа 2021 года, министр обороны Польши Мариуш Блащак.
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