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24-летняя скалолазка из Лодзи избрана Мисс Польши
Источник материала: Навiны
В Польше выбрана самая красивая девушка страны. За титул боролись две дюжины полек.
В итоге конкурс выиграла 24-летняя Агата Вдовяк, сообщает
Победительница учится в вузе и работает моделью. По словам Агаты, ей нравится принимать новые вызовы, поэтому у нее много увлечений: «Одним из них является спорт, включая скалолазание и плавание. Я закончила курсы спасателей, кроме того, меня интересует автомобилестроение. Мне нравится чувствовать адреналин, который мне дают экстремальные виды спорта. Мне удалось тайно подняться на 120-метровую дымовую трубу в Лодзи, чтобы полюбоваться восходом солнца».
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В Польше выбрана самая красивая девушка страны. За титул боролись две дюжины полек.
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