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С Байконура выполнен пуск ракеты "Союз" с 34 британскими спутниками связи

22.08.2021 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Очередная партия из 34 спутников связи британской компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - сообщила госкорпорация в Twitter.

Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 288 единиц. Предыдущий запуск прошел 1 июля, сообщает Интерфакс.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами. На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана). В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

 
 
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Очередная партия из 34 спутников связи британской компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома...
 
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