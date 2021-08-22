|
В Румынии футболист забил невероятный гол со своей половины поля
Источник материала: Партизан
Невероятный гол был забит в матче 6-го тура чемпионата Румынии между "Фарулом" и бухарестским "Динамо".
Итоговый счет матча — 3:0 в пользу хозяев (Фото: Скриншот видео)
На 53-й минуте встречи испанский форвард хозяев "Хефте" получил мяч от партнера на своей половине поля.
После этого 28-летний нападающий сделал несколько шагов и пробил,
Мяч после его удара полетел прямо в ворота "Динамо". Голкипер гостей Михай Ешану вполне мог спасти ситуацию, но неожиданно упал.
Так счет в игре стал 2:0 в пользу "Фарула". Первый мяч в поединке забил тот же "Хефте". Итоговый же счет матча — 3:0 в пользу хозяев.
Ранее нападающий Шемрок Роверс Грэм Брук забил гол с центра поля в матче чемпионата Ирландии против "Дерри Сити".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Невероятный гол был забит в матче 6-го тура чемпионата Румынии между "Фарулом" и бухарестским "Динамо".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)