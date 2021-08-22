ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Минском ночью машина разбросала стадо кабанов

22.08.2021 11:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Читатели сообщают о масштабной аварии с участием автомобиля и кабанов на молодечненской трассе за МКАД. На видео попали последствия этого наезда: разбросанные по дороге туши и пластмассовые части машин. По предварительной информации, люди не пострадали.


     
Стадо, судя по всему, переходило дорогу в районе деревни Крыжовка, сообщает читатель Игорь, который проезжал место столкновения в 23:45.

На видео нашего читателя с ником Zverski можно насчитать примерно 8 лежащих на дороге животных.



 
 Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александра Попова сообщила корреспонденту Onlíner, что в результате происшествия люди не пострадали, на место выбывали сотрудники ГАИ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читатели сообщают о масштабной аварии с участием автомобиля и кабанов на молодечненской трассе за МКАД. На видео попали последствия этого наезда: разбросанные по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидеры стран ОДКБ проведут встречу по видеосвязи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by