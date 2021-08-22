Под Минском ночью машина разбросала стадо кабанов

Источник материала: Партизан

Читатели сообщают о масштабной аварии с участием автомобиля и кабанов на молодечненской трассе за МКАД. На видео попали последствия этого наезда: разбросанные по дороге туши и пластмассовые части машин. По предварительной информации, люди не пострадали.



Стадо, судя по всему, переходило дорогу в районе деревни Крыжовка, сообщает читатель Игорь, который проезжал место столкновения в 23:45.

На видео нашего читателя с ником Zverski можно насчитать примерно 8 лежащих на дороге животных.





сообщила корреспонденту Onlíner, что в результате происшествия люди не пострадали, на место выбывали сотрудники ГАИ. Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александра Поповакорреспонденту Onlíner, что в результате происшествия люди не пострадали, на место выбывали сотрудники ГАИ.



