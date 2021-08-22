|
Под Минском ночью машина разбросала стадо кабанов
Источник материала: Партизан
Читатели сообщают о масштабной аварии с участием автомобиля и кабанов на молодечненской трассе за МКАД. На видео попали последствия этого наезда: разбросанные по дороге туши и пластмассовые части машин. По предварительной информации, люди не пострадали.
Стадо, судя по всему, переходило дорогу в районе деревни Крыжовка, сообщает читатель Игорь, который проезжал место столкновения в 23:45.
На видео нашего читателя с ником Zverski можно насчитать примерно 8 лежащих на дороге животных.
Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александра Попова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читатели сообщают о масштабной аварии с участием автомобиля и кабанов на молодечненской трассе за МКАД. На видео попали последствия этого наезда: разбросанные по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)