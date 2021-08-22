Лидеры стран ОДКБ проведут встречу по видеосвязи









Лидеры стран ОДКБ проведут видеоконференцию 23 августа, чтобы обсудить безопасность на фоне "сверить часы", об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Сейчас один из наиболее актуальных вопросов – это вопросы безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы", – сказал Путин.





пишет Sputnik, что также предстоит работа в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в плановом порядке в середине сентября. И добавил,Sputnik, что также предстоит работа в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в плановом порядке в середине сентября.





В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Они быстро продвигались по стране и неделю назад взяли столицу страны Кабул. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.

Учения ОДКБ на границе Афганистана

Подготовка к военным учениям ОДКБ возле границы Таджикистана и Афганистана уже началась.





"Главной целью Организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств – членов ОДКБ. Приоритет в деятельности Организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам", – говорится в заявлении госсекретаря.





Подчеркивается, что в случае обострения обстановки на границе и возникновения угрозы безопасности Республике Таджикистан будут предприняты все меры, которые необходимы для оказания помощи союзнику.





В настоящее время ситуация на границе находится полностью под контролем силовых структур Таджикистана. На территории республики в октябре планируется провести тренировку разведчиков "Поиск-2021", подразделений материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021".





На ноябрь запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021", где будут отработаны задачи по пресечению деятельности вооруженных бандформирований.