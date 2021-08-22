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Время выкапывать картофель и убирать ранние сорта белокочанной капусты. Что важно сделать в саду и огороде в конце лета
Источник материала: СТВ
Садовый сезон продолжается. Владельцам приусадебных участков отдыхать особо все еще некогда. Подходит пора выкапывать картофель на хранение, рассказали в программе
Конец августа – время для уборки ранних сортов белокочанной капусты. Следим и за сортами среднего срока созревания – убираем выборочно, не допуская растрескивания кочанов.
Заботимся также об успешном хранении выращенного урожая – проводим дезинфекцию и уборку в хранилищах, погребах и кладовых. В саду убираем опавшие плоды. В огороде еще можно посеять редис, салат и укроп для осеннего урожая.
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Время выкапывать картофель и убирать ранние сорта белокочанной капусты. Что важно сделать в саду и огороде в конце лета
Садовый сезон продолжается. Владельцам приусадебных участков отдыхать особо все еще некогда. Подходит пора выкапывать картофель на хранение, рассказали в...
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