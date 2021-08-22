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Умерла княгиня Лихтенштейна Мария

22.08.2021 11:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Княгиня Лихтенштейна Мария (полное имя Мария Аглая Бонавентура Терезия Кински фон Вхинитц и Теттау) умерла 21 августа в больнице в швейцарском городе Грабс в возрасте 81 года.

Умерла княгиня Лихтенштейна Мария
Фото wikimedia

18 августа княгиня перенесла инсульт. После этого ее здоровье ухудшалось. Умерла Мария Аглая в окружении родных и близких, говорится в сообщении монаршей семьи.

Мария родилась 14 апреля 1940 года в Праге, которая была на тот момент оккупирована немецкими войсками. Она была четвертой из семи детей графа Фердинанда Карла из богемской династии Кински фон Вхинитц и Теттау. Ее мать Генриетта происходила из древнего вестфальского рода фон Ледебур-Вихельн.

В 1945 году семья уехала из Праги в баварский город Эринг-ам-Инне. В 1961 году Мария окончила Мюнхенский университет по направлению прикладных искусств. Затем работала в типографии в баварском городе Дахау.

В июле 1967 года Мария Аглая вышла замуж за принца Лихтенштейна Ханса-Адама II, который стал князем страны в 1989 году.

У монаршей пары трое сыновей и одна дочь.

С 1985 по 2015 год княгиня Мария возглавляла Красный Крест Лихтенштейна и была его почетным президентом, отмечает РБК.

 

 

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Княгиня Лихтенштейна Мария (полное имя Мария Аглая Бонавентура Терезия Кински фон Вхинитц и Теттау) умерла 21 августа в больнице в швейцарском городе Грабс в...
 
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