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В Бресте задержали Кирилла Маслакова — основателя регбийного клуба «Уния»
Источник материала: Партизан
Насколько известно, Маслакова задерживал ГУБОПиК. Задержание подтвердила его жена, от подробных комментариев она отказалась.
Маслаков играл в нескольких брестских музыкальных группах, некогда был близок к антифашистскому движению. В последние годы он активно развивал регби в Беларуси,
Отец Маслакова — брестский тренер Георгий Добруашвили. Он бывший депутат городского совета, известный тем, что в 2010 году привел на матч местного «Динамо» несколько десятков детей в майках с изображением Лукашенко и надписью «Наш президент».
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Насколько известно, Маслакова задерживал ГУБОПиК. Задержание подтвердила его жена, от подробных комментариев она отказалась.
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