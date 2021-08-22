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Высаживаем плодовые деревья и заготавливаем лекарственные растения. Сверим работы в саду с лунным календарём

22.08.2021 12:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Традиционно сверим работы с лунным календарем. В воскресенье, 22 августа, полнолуние, рассказали в программе «Плюс-минус». Сутки после лучше в саду ничего не сажать и не пересаживать.

Высаживаем плодовые деревья и заготавливаем лекарственные растения. Сверим работы в саду с лунным календарём

В понедельник после обеда и во вторник (23-24 августа) можно посеять зеленые культуры. Рекомендуется проведение полива с одновременной подкормкой. Хорошее время для заготовки листьев лекарственных растений.

Среда и четверг (25-26 августа) – хорошее время для посева редиса и дайкона. Можно высаживать плодовые деревья, ягодные кустарники и землянику садовую.

Высаживаем плодовые деревья и заготавливаем лекарственные растения. Сверим работы в саду с лунным календарём

В пятницу и выходные дни (27-29 августа) рекомендуется перекапывать и рыхлить почву, вносить удобрения, высаживать растения и бороться с почвенными вредителями.

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Традиционно сверим работы с лунным календарем. В воскресенье, 22 августа, полнолуние, рассказали в программе «Плюс-минус». Сутки после лучше в саду ничего не сажать...
 
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