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Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме
Источник материала: Партизан
Она обвиняется в подстрекательстве к мятежу. Женщину задержали в доме ее родственников в Тринидаде, где она пряталась под кроватью, затем суд ее арестовал.
Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, арестованная по обвинению в терроризме, заговоре и подстрекательстве к мятежу, поранила себя,
По словам защиты Аньес, ее поступок стал ответом на злоупотребления, которым она подвергается, находясь под арестом.
Власти уверяют, что с первого дня заключения ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, ее права соблюдаются.
Аньес стала и. о. президента после того, как в ноябре 2019 года подал в отставку тогдашний глава государства Эво Моралес на фоне протестов и обвинений в фальсификации результатов выборов. Моралес бежал в Мексику. Свою отставку он счел государственным переворотом, за которым стоят США.
В марте боливийский суд арестовал Аньес по обвинению в госперевороте. Она была задержана в доме своих родственников в Тринидаде, где пряталась под кроватью.
В том же месяце дочь и. о. главы государства Каролина Рибера попросила перевести мать из тюрьмы в больницу из-за ухудшения ее состояния: женщина страдает от хронического сердечно-сосудистого заболевания. Однако ей было отказано.
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Она обвиняется в подстрекательстве к мятежу. Женщину задержали в доме ее родственников в Тринидаде, где она пряталась под кроватью, затем суд ее арестовал.
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