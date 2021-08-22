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Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме

22.08.2021 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Она обвиняется в подстрекательстве к мятежу. Женщину задержали в доме ее родственников в Тринидаде, где она пряталась под кроватью, затем суд ее арестовал.




Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, арестованная по обвинению в терроризме, заговоре и подстрекательстве к мятежу, поранила себя, сообщает РБК.ru со ссылкой на газету Página Siete. У нее небольшие порезы, ее жизни ничего не угрожает, заявили власти. Теперь ей предстоит психиатрическая экспертиза.

По словам защиты Аньес, ее поступок стал ответом на злоупотребления, которым она подвергается, находясь под арестом.

Власти уверяют, что с первого дня заключения ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, ее права соблюдаются.

Аньес стала и. о. президента после того, как в ноябре 2019 года подал в отставку тогдашний глава государства Эво Моралес на фоне протестов и обвинений в фальсификации результатов выборов. Моралес бежал в Мексику. Свою отставку он счел государственным переворотом, за которым стоят США.

В марте боливийский суд арестовал Аньес по обвинению в госперевороте. Она была задержана в доме своих родственников в Тринидаде, где пряталась под кроватью.

В том же месяце дочь и. о. главы государства Каролина Рибера попросила перевести мать из тюрьмы в больницу из-за ухудшения ее состояния: женщина страдает от хронического сердечно-сосудистого заболевания. Однако ей было отказано.
 
 
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Она обвиняется в подстрекательстве к мятежу. Женщину задержали в доме ее родственников в Тринидаде, где она пряталась под кроватью, затем суд ее арестовал.
 
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