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Евгений Лисовец официально продлил контракт с "Салаватом Юлаевым"

22.08.2021 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский защитник Евгений Лисовец официально продлил контракт с "Салаватом Юлаевым". Срок действия соглашения рассчитан на один год. Контракт односторонний.




Лисовец в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. В плей-офф защитник выходил на лед в девяти поединках, пишет "Прессбол".
 
 
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Белорусский защитник Евгений Лисовец официально продлил контракт с "Салаватом Юлаевым". Срок действия соглашения рассчитан на один год. Контракт односторонний.
 
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