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Евгений Лисовец официально продлил контракт с "Салаватом Юлаевым"
Источник материала: Партизан
Белорусский защитник Евгений Лисовец официально продлил контракт с "Салаватом Юлаевым". Срок действия соглашения рассчитан на один год. Контракт односторонний.
Лисовец в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. В плей-офф защитник выходил на лед в девяти поединках,
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Белорусский защитник Евгений Лисовец официально продлил контракт с "Салаватом Юлаевым". Срок действия соглашения рассчитан на один год. Контракт односторонний.
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