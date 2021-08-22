Эксперт назвал «съедающие» память смартфона приложения

Источник материала: ОНТ

Многим знакома проблема, связанная с недостаточно большой памятью мобильного устройства. Это качество зависит не только от модели смартфона, но и типа и версии приложений, которые на нем стоят. Об этом сообщила аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова агентству «Прайм».

Эксперт акцентировала внимание на том, что чем больший функционал предлагает приложение, тем оно тяжелее. Например, Яндекс.Go, которые предлагают вызов такси и доставку еды – очень тяжелое приложение, отметила эксперт. Основное место в памяти мобильного устройства занимают мессенджеры, сервисы для прослушивания музыки и библиотеки файлов.

В настройках телефона можно отрегулировать использование памяти. Также ее можно освободить место путем очистки ненужных медиафайлов и кеша браузера, которые занимают больше всего места.

Фото: pixabay

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