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Эксперт назвал «съедающие» память смартфона приложения
Источник материала: ОНТ
Многим знакома проблема, связанная с недостаточно большой памятью мобильного устройства. Это качество зависит не только от модели смартфона, но и типа и версии приложений, которые на нем стоят. Об этом
Эксперт акцентировала внимание на том, что чем больший функционал предлагает приложение, тем оно тяжелее. Например, Яндекс.Go, которые предлагают вызов такси и доставку еды – очень тяжелое приложение, отметила эксперт. Основное место в памяти мобильного устройства занимают мессенджеры, сервисы для прослушивания музыки и библиотеки файлов.
В настройках телефона можно отрегулировать использование памяти. Также ее можно освободить место путем очистки ненужных медиафайлов и кеша браузера, которые занимают больше всего места.
Фото: pixabay
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Многим знакома проблема, связанная с недостаточно большой памятью мобильного устройства. Это качество зависит не только от модели смартфона, но и типа и версии...
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