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Понравится даже тем, кто не любит кабачки – запеканка с брынзой!

22.08.2021 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Понравится даже тем, кто не любит кабачки – запеканка с брынзой!

Что приготовить из кабачков? Таким вопросом задается в августе почти каждая хозяйка. Необычным, но очень аппетитным рецептом поделился портал «Рамблер».

Как готовить: нарежьте кружками кабачки, отварите их до полуготовности в кипящей воде (3-4 мин.). Достаньте из воды, остудите. Приготовьте соус.

Как готовить соус: в маленькой кастрюле растопите сливочное масло, добавьте туда муку. Молоко и яйца взбейте в отдельной миске, вылейте в кастрюлю и подогрейте смесь на медленном огне, постоянно помешивая до загустения.

Форму для запекания смажьте растительным маслом, выкладывайте слои кабачков, брынзы и соуса. Повторяйте, пока слоев не будет достаточно. Выпекайте в духовке 20-25 минут.

Фото: depositphotos.com


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Что приготовить из кабачков? Таким вопросом задается в августе почти каждая хозяйка. Необычным, но очень аппетитным рецептом поделился портал «Рамблер». Как...
 
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