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Болтливая кошка уговаривала хозяйку почесать ей пузико. Отказать невозможно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике болтливая кошка Зюзя вылезла из-под одеяла и начала уговаривать хозяйку почесать ей пузико.
Пользователи Сети были в восторге от разговорчивой Зюзи: «Какая хорошая Зюзя. Ну как можно не почесать ее пузико?», «Болтушка такая», «Крутая киса, никогда не видела таких разговорчивых», – писали комментаторы.
Фото:
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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике болтливая кошка Зюзя вылезла из-под одеяла и начала уговаривать хозяйку почесать ей пузико. Пользователи Сети были в...
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