Болтливая кошка уговаривала хозяйку почесать ей пузико. Отказать невозможно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике болтливая кошка Зюзя вылезла из-под одеяла и начала уговаривать хозяйку почесать ей пузико.





Пользователи Сети были в восторге от разговорчивой Зюзи: «Какая хорошая Зюзя. Ну как можно не почесать ее пузико?», «Болтушка такая», «Крутая киса, никогда не видела таких разговорчивых», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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