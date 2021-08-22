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Болтливая кошка уговаривала хозяйку почесать ей пузико. Отказать невозможно! (ВИДЕО)

22.08.2021 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Болтливая кошка уговаривала хозяйку почесать ей пузико. Отказать невозможно! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике болтливая кошка Зюзя вылезла из-под одеяла и начала уговаривать хозяйку почесать ей пузико.


Пользователи Сети были в восторге от разговорчивой Зюзи: «Какая хорошая Зюзя. Ну как можно не почесать ее пузико?», «Болтушка такая», «Крутая киса, никогда не видела таких разговорчивых», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

 

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике болтливая кошка Зюзя вылезла из-под одеяла и начала уговаривать хозяйку почесать ей пузико. Пользователи Сети были в...
 
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