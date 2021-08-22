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Наводнение в США: погибло не менее десяти человек

22.08.2021 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наводнение в США: погибло не менее десяти человек

Жертвами наводнения в американском штате Теннесси стали не менее 10 человек – в их числе двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на телеканал CNN и сообщение шерифа округа.

Также 31 человек считается пропавшим без вести.

Ведутся активные поиски пропавших. Национальной гвардией направлен на помощь вертолет, в спасательных операциях задействованы и военные машины.

Наводнение произошло после мощных дождей, обрушившихся на штат с пятницы. Специалисты зафиксировали рекорд по суточному количеству выпавших осадков – 38,6 сантиметра. 

Местные спасатели объявили о третьем уровне опасности из-за наводнения, жителей попросили не ездить на машине и избегать затопленных мест.

Фото: pixabay

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Жертвами наводнения в американском штате Теннесси стали не менее 10 человек – в их числе двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на телеканал CNN и...
 
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