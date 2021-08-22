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Один пожар за сутки произошел в Минске: в Первомайском районе загорелся частный дом

22.08.2021 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Один пожар за сутки произошел в Минске: в Первомайском районе загорелся частный дом

В столице зарегистрирован один пожар за прошедшие сутки, сообщили в МЧС Беларуси.

В 17:56 поступила информация о возгорании частного дома в Первомайском районе по ул.Севастопольской.

Повреждены деревянные элементы конструкции кровли и имущество в пристройке.

Причина пожара – устанавливается.

Фото: depositphotos.com

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В столице зарегистрирован один пожар за прошедшие сутки, сообщили в МЧС Беларуси. В 17:56 поступила информация о возгорании частного дома в Первомайском районе по...
 
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