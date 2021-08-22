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Один пожар за сутки произошел в Минске: в Первомайском районе загорелся частный дом
Источник материала: ОНТ
В столице зарегистрирован один пожар за прошедшие сутки,
В 17:56 поступила информация о возгорании частного дома в Первомайском районе по ул.Севастопольской.
Повреждены деревянные элементы конструкции кровли и имущество в пристройке.
Причина пожара – устанавливается.
Фото:
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В столице зарегистрирован один пожар за прошедшие сутки, сообщили в МЧС Беларуси. В 17:56 поступила информация о возгорании частного дома в Первомайском районе по...
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