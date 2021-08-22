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Более тысячи фур ждут выезда из Беларуси в Евросоюз на границе
Источник материала: ОНТ
Своей очереди на выезд из Беларуси в страны Евросоюза на границе ожидают, по состоянию на восемь утра 22 августа, свыше 1060 фур. Об этом
На границе с Литвой перед пунктом пропуска «Видзы» скопилось свыше 40 грузовиков, «Котловка» – 140 машин, перед «Каменным Логом» ждут своей очереди более 270 фур, возле «Бенякони» стоят свыше 150, перед «Привалкой» – более 280 большегрузов.
На границе Беларуси и Латвии возле пункта «Григоровщина» собралось свыше 10 фур, «Урбаны» –более 30.
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Своей очереди на выезд из Беларуси в страны Евросоюза на границе ожидают, по состоянию на восемь утра 22 августа, свыше 1060 фур. Об этом сообщает сайт...
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