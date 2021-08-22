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Кот запрыгнул в шкаф на кухне и зубами достал себе пачку корма. Вы такое видели хоть раз? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео со своим невероятно самостоятельным котом опубликовал пользователь TikTok jake.the.savannah. На ролик обратил внимание
В кадре кот Джейк легко достал себе сухой корм. Он запрыгнул в шкаф, взял зубами пачку корма, а потом скинул ее вниз. При этом пушистый не устраивал хаос на кухне и не сбрасывал на пол все, что под лапы попадет. Вот бы еще и лоток за собой научился убирать!
Пользователи Сети оценили самостоятельность кота: «Ух, какой молодец! Настоящий охотник», «Вот это котосамообслуживание! Высший пилотаж!», «Какой умненький котик», «Умница, голодным точно не останется», «Хозяева могут спокойно в отпуск уезжать. Кот сам за собой присмотрит», – писали комментаторы.
Фото:
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Видео со своим невероятно самостоятельным котом опубликовал пользователь TikTok jake.the.savannah. На ролик обратил внимание ridus.ru. В кадре кот Джейк легко достал себе сухой...
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