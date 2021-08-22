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Мобильные датчики контроля скорости работают в 12 местах в Минске

22.08.2021 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Мобильные датчики контроля скорости в Минске сегодня работают в 12 местах, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12:00 до 24:00 – пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанский, 75 (60 км/ч), ул. Орловская, 80 (60 км/ч), ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч), ул. Чкалова, 1 и ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).

С 18:30 до 3:00 – пр. Независимости, 131, к2 (60 км/ч).

С 19:30 до 3:00 – ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр. Партизанский, 147 (60 км/ч), ул. Маяковского, 101 (60 км/ч), ул. Кальварийская, 25 (60 км/ч).

В ГАИ просят водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Мобильные датчики контроля скорости в Минске сегодня работают в 12 местах, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. С 12:00 до 24:00 – пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч),...
 
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