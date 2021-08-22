7+ исторических фото, которые вернут вас в прошлое. Посмотрите – они прекрасны! А 3-е фото точно удивит!

Источник материала: ОНТ

Участники сабреддита TheWayWeWere делятся фотографиями, которые были сделаны 20, 30 и даже 60 лет назад. На сообщество обратил внимание ridus.ru . Давайте вернемся в прошлое и посмотрим на повседневную жизнь наших предков.

«Мои невероятно привлекательные бабушка и дедушка»





Два приятеля (1920)





Кошки Блэки и Брауни пьют молоко прямо из коровы, 1945 год







Житель Австралиии показывает дочке свою физическую форму, 1940-е годы







После 14 месяцев разлуки моряк увиделся с семьей







«Мои мама и бабушка», 1974 год





«Моя прабабушка в начале 1900-х. Кажется, она была крутой!»







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