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7+ исторических фото, которые вернут вас в прошлое. Посмотрите – они прекрасны! А 3-е фото точно удивит!

22.08.2021 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

7+ исторических фото, которые вернут вас в прошлое. Посмотрите – они прекрасны! А 3-е фото точно удивит!

Участники сабреддита TheWayWeWere делятся фотографиями, которые были сделаны 20, 30 и даже 60 лет назад. На сообщество обратил внимание ridus.ruДавайте вернемся в прошлое и посмотрим на повседневную жизнь наших предков.

«Мои невероятно привлекательные бабушка и дедушка»


Два приятеля (1920)


Кошки Блэки и Брауни пьют молоко прямо из коровы, 1945 год



Житель Австралиии показывает дочке свою физическую форму, 1940-е годы



После 14 месяцев разлуки моряк увиделся с семьей 



«Мои мама и бабушка», 1974 год


«Моя прабабушка в начале 1900-х. Кажется, она была крутой!»



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Участники сабреддита TheWayWeWere делятся фотографиями, которые были сделаны 20, 30 и даже 60 лет назад. На сообщество обратил внимание ridus.ru. Давайте вернемся в прошлое и...
 
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