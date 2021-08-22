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В Национальном художественном музее открылась масштабная выставка в часть 125-летия Льва Лейтмана
Источник материала: ОНТ
Оригинальная графика, документы и фотографии. К 125-летию Льва Лейтмана в Национальном художественном музее открылась масштабная выставка. Это самый представительный показ работ мастера в Беларуси.
Творчество художника охватывает десятилетия и показывает главные исторические события страны. Это и строительство социализма, и Великая Отечественная война, и послевоенное восстановление. Национальный художественный собрал работы разных периодов творчества. Всего здесь более полусотни экспонатов.
Диапазон графика обширный: от пейзажей и натюрмортов до портретов и сюжетно-тематических изображений. Разнообразные и техники – тушь, соус, итальянский карандаш, сангина, сепия, монотипия. Лейтман – знаковая фигура в плеяде педагогов. У него живописи учились такие мастера, как Михаил Савицкий, Георгий Поплавский.
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Оригинальная графика, документы и фотографии. К 125-летию Льва Лейтмана в Национальном художественном музее открылась масштабная выставка. Это самый...
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