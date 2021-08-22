На нейтральной полосе возле польской границы образовался лагерь мигрантов из Афганистана

Источник материала: ОНТ

Четвертые сутки на голой земле. Нечеловеческая и жуткая ситуация на польской границе. Здесь на нейтральной полосе образовался лагерь мигрантов из Афганистана. Вопреки международным обязательствам и европейским ценностям, польские силовики стеной встали, чтобы не пропустить в страну тех, кто бежит от войны.

Первоначально группе, а это 32 человека с детьми – удалось попасть в Польшу. Их отловили, привезли к границе и под угрозой применения оружия вынудили выйти на нейтральную полосу.

Нейтральная полоса – это всего около 5 метров. Стесненные условия, микролагерь. Какие-то вещи и еду афганцам перебросили польские общественники. Их для оказания помощи тоже не пропускают силовики. О произошедшем стало известно журналистам, не пропускают и их.

Беженцам помогают и белорусские пограничники. Прежде всего, продуктами, водой и медикаментами. Иракцы, сирийцы – их мы уже видели раньше. И вот теперь очередь афганцев, которые поверили обещаниям. В поисках лучшей жизни люди бегут в Европу – туда, куда их позвали. Но оказалось, далеко не все рады вынужденным переселенцам. Цинизм выходит на новый уровень.

Фото: БЕЛТА

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