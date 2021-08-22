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Александр Рогачук, мэр Бреста и воин-интернационалист, прокомментировал ставшее резонансным видео из аэропорта Кабула
Источник материала: Партизан
Афганистан в очередной раз стал болевой точкой мира, сообщили в эфире телеканала СТВ, где видео с падающими людьми, которые сорвались с самолета, прокомментировал мэр Бреста Александр Рогачук. Он сравнил советских и белорусских офицеров с американскими военными.
“Когда я смотрю на этот самолет… Я эти кадры пересматривал, наверное, раз десять, понимаете? Когда люди в отчаянии просто цепляются за своих союзников, потому что для них это вопрос жизни и смерти. И те так просто бесцеремонно и некрасиво поступают. Я не знаю, это вообще не вписывается ни в какие этические нормы человека в погонах, тем более – советского офицера, белорусского офицера. Абсолютно”, - сказал Рогачук.
Ранее,
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Александр Рогачук, мэр Бреста и воин-интернационалист, прокомментировал ставшее резонансным видео из аэропорта Кабула
Афганистан в очередной раз стал болевой точкой мира, сообщили в эфире телеканала СТВ, где видео с падающими людьми, которые сорвались с самолета, прокомментировал...
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