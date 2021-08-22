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Александр Рогачук, мэр Бреста и воин-интернационалист, прокомментировал ставшее резонансным видео из аэропорта Кабула

22.08.2021 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Афганистан в очередной раз стал болевой точкой мира, сообщили в эфире телеканала СТВ, где видео с падающими людьми, которые сорвались с самолета, прокомментировал мэр Бреста Александр Рогачук. Он сравнил советских и белорусских офицеров с американскими военными.




“Когда я смотрю на этот самолет… Я эти кадры пересматривал, наверное, раз десять, понимаете? Когда люди в отчаянии просто цепляются за своих союзников, потому что для них это вопрос жизни и смерти. И те так просто бесцеремонно и некрасиво поступают. Я не знаю, это вообще не вписывается ни в какие этические нормы человека в погонах, тем более – советского офицера, белорусского офицера. Абсолютно”, - сказал Рогачук.

 

 Ранее, пишет Смартпресс, в своих интервью Рогачук не раз рассказывал о своей службе в Афганистане. 
 
Теги: Брест
 
 
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Афганистан в очередной раз стал болевой точкой мира, сообщили в эфире телеканала СТВ, где видео с падающими людьми, которые сорвались с самолета, прокомментировал...
 
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