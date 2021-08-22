«Ты разочаровал миллионы людей». Афганцы раскритиковали Хабиба













«Ты разочаровал миллионы людей Афганистана. Да здравствует человечество, да здравствует Афганистан!» — написал один из подписчиков.

«Ты слишком далёк от Афганистана. Свободу Афганистану», — добавил другой.

«Деньги меняют людей так, как поменяли и тебя. Афганистан», — оставил комментарий ещё один болельщик.

«Ты был народным чемпионом для Афганистана. Люди поддерживали тебя и аплодировали, но, когда пришло время поддержать нас, как это должен делать брат по вере, ты даже не хочешь поддержать нас парой слов?» — вопрошает один из подписчиков Нурмагомедова.

«Ты потерял болельщиков Афганистана. Теперь ты для нас ничто», — написал ещё один фанат.





пишет Чемпионат, на недавней пресс-конференции в Москве Хабиб отказался отвечать на вопрос о политической обстановке в Афганистане, заявив, что не имеет к этой стране никакого отношения. Напомним,Чемпионат, на недавней пресс-конференции в Москве Хабиб отказался отвечать на вопрос о политической обстановке в Афганистане, заявив, что не имеет к этой стране никакого отношения.















