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США приостановили эвакуацию из Кабула, так как Катар отказывается принимать беженцев - СМИ
Источник материала: Партизан
США не проводят эвакуацию беженцев из аэропорта Кабула, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.
По его данным, вывозные рейсы не производятся, поскольку в Катаре, куда США до сих пор вывозили американцев и афганцев, желающих покинуть страну, заявили, что не имеют больше возможности принимать и размещать у себя все новых людей.
Согласно телеканалу,
Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.
В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.
Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.
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США не проводят эвакуацию беженцев из аэропорта Кабула, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.
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