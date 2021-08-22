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Матчи ЧМ-2022 по хоккею в Финляндии пройдут со зрителями
Источник материала: Партизан
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая 2022 года.
Группа А, где сыграют команды России, Канады, Германии, Дании, Словакии, Казахстана, Швейцарии и Италии, проведет свои матчи на "Хартвалл Арене" в Хельсинки,
В группе B выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Беларуси и Великобритании. Игры пройдут на Tampere Deck Arena в Тампере.
Матчи в обоих городах пройдут со зрителями. Подробная информация о продажах билетов на матчи будет опубликована ИИХФ 31 августа.
Групповой турнир продлится до 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные игры, которые поровну разделят Хельсинки и Тампере. Полуфиналы (28 мая) и игры за медали (29) пройдут на льду арены в Тампере.
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Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая 2022 года.
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