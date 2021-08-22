ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арестованы и оштрафованы сотни человек. В Мельбурне прошли столкновения полиции с протестующими

22.08.2021 14:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Тысячи демонстрантов, выступающих против изоляции, вступили в столкновения с полицией в Мельбурне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арестованы и оштрафованы сотни человек. В Мельбурне прошли столкновения полиции с протестующими

Демонстрация в центральном деловом районе города сопровождалась насилием. Более 700 дополнительных стражей правопорядка штата Виктория были задействованы для сдерживания протеста. Арестованы 218 человек и еще 236 – оштрафованы за нарушение санитарно-эпидемических правил. В каждом отдельном случае речь идет о сумме в почти 4 000 долларов.

Арестованы и оштрафованы сотни человек. В Мельбурне прошли столкновения полиции с протестующими

Неспокойно было и на улицах Сиднея. Там полиция арестовала 47 человек и выдала более 260 уведомлений о штрафе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австралии. Тысячи демонстрантов, выступающих против изоляции, вступили в столкновения с полицией в Мельбурне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Тысячи человек хотят покинуть Афганистан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by