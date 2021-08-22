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Аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Тысячи человек хотят покинуть Афганистан

22.08.2021 14:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Аэропорт Кабула закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Тысячи человек хотят покинуть Афганистан

Аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Тысячи человек хотят покинуть Афганистан

У ворот воздушной гавани собрались тысячи человек, которые хотят покинуть Афганистан. Точное число желающих улететь неизвестно. СМИ сообщают, что в давке у столичного аэропорта погибли от трех до семи человек.

Аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Тысячи человек хотят покинуть Афганистан

Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики радикального движения «Талибан» развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а неделю назад вошли в Кабул.

Аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Тысячи человек хотят покинуть Афганистан

Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы.

Афганские беженцы разбили стихийный лагерь в приграничье Польши. Их всё ещё не пускают в страну. Подробнее здесь.

 
 
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Новости Афганистана. Аэропорт Кабула закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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