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Аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Тысячи человек хотят покинуть Афганистан
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. Аэропорт Кабула закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У ворот воздушной гавани собрались тысячи человек, которые хотят покинуть Афганистан. Точное число желающих улететь неизвестно. СМИ сообщают, что в давке у столичного аэропорта погибли от трех до семи человек.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики радикального движения «Талибан» развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а неделю назад вошли в Кабул.
Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы.
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Новости Афганистана. Аэропорт Кабула закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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