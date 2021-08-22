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«Мы дождь под ногами майора». Как в Москве журналистов сопроводили от здания ФСБ – в автозак
22.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне с десяток российских сотрудников СМИ вышли на Лубянку с одиночными пикетами, чтобы выразить поддержку коллегам, которых власти внесли в список иностранных агентов.
Напомним, Минюст
Вот с какими плакатами вышли к зданию ФСБ в центре Москвы журналисты, до того как были отправлены в автозак.
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Накануне с десяток российских сотрудников СМИ вышли на Лубянку с одиночными пикетами, чтобы выразить поддержку коллегам, которых власти внесли в список...
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