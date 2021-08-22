«Мы дождь под ногами майора». Как в Москве журналистов сопроводили от здания ФСБ – в автозак

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Накануне с десяток российских сотрудников СМИ вышли на Лубянку с одиночными пикетами, чтобы выразить поддержку коллегам, которых власти внесли в список иностранных агентов.

Напомним, Минюст внес телеканал «Дождь» и интернет-издание «Важные истории» в список иностранных агентов. Также в реестр включили семерых журналистов.

Вот с какими плакатами вышли к зданию ФСБ в центре Москвы журналисты, до того как были отправлены в автозак.





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