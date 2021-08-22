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Осталось около 5%. В Беларуси практически завершили уборку зерновых
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси убрано почти 95 % площадей зерновых. 22 августа аграрии встретили с намолотом в 6 миллионов 155 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего работы на хлебной ниве еще остается на севере страны. На юге вовсю отмечают «Дожинки». Это своего рода небольшая передышка перед началом других сельскохозяйственных работ. Вот-вот созреет кукуруза на зерно. Сейчас идут и другие полевые работы. Поднято свыше 20 % льнотресты, посеяна половина озимых крестоцветных культур.
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Новости Беларуси. В Беларуси убрано почти 95 % площадей зерновых. 22 августа аграрии встретили с намолотом в 6 миллионов 155 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24...
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