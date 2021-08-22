ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Осталось около 5%. В Беларуси практически завершили уборку зерновых

22.08.2021 14:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси убрано почти 95 % площадей зерновых. 22 августа аграрии встретили с намолотом в 6 миллионов 155 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осталось около 5%. В Беларуси практически завершили уборку зерновых

Больше всего работы на хлебной ниве еще остается на севере страны. На юге вовсю отмечают «Дожинки». Это своего рода небольшая передышка перед началом других сельскохозяйственных работ. Вот-вот созреет кукуруза на зерно. Сейчас идут и другие полевые работы. Поднято свыше 20 % льнотресты, посеяна половина озимых крестоцветных культур.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси убрано почти 95 % площадей зерновых. 22 августа аграрии встретили с намолотом в 6 миллионов 155 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Голубая осетровая Луна взойдёт над Землёй. Что значит это астрономическое явление?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by