Голубая осетровая Луна взойдёт над Землёй. Что значит это астрономическое явление?

Источник материала: СТВ

Последнее полнолуние лета 2021 года наступит 22 августа в 15:03 по минскому времени. Полюбоваться им можно будет с наступлением темноты, когда взойдет Голубая (или осетровая) Луна. Так называют нынешнее астрономическое явление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это второе полнолуние за один месяц. В следующий раз, кстати, такое произойдет через два года.





В Греции культ ночного светила традиционно в эту пору года становится поводом для больших культурных событий. 120 музеев и археологических объектов по всей стране будут открыты для публики после захода солнца. В 2021 году работники сферы путешествий встречают сумерки с верой в то, что «свет Луны возобладает над тенью пандемии».