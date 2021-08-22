ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Позитив: Виноградов на свободе. А 22-летний политзаключенный сбежал с «химии» за пределы Беларуси

22.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Блогер вышел на свободу после бесконечных суток.

Телеведущего сатирической программы «Гэта ж Вінаград» задержали 7 июля и осудили на 15 суток по административной статье. После этого ареста добавили еще 30 суток, а после – задержан по уголовному делу еще на 72 часа. И вот Павел Виноградов на свободе.

Позитив: Виноградов на свободе. А 22-летний политзаключенный сбежал с «химии» за пределы Беларуси

«Отпустили», – сообщила его жена Светлана.

Позитив: Виноградов на свободе. А 22-летний политзаключенный сбежал с «химии» за пределы Беларуси

Тем временем стало известно, что 22-летний политзаключенный Владислав Устин, осужденный на три года «химии», сбежал из колонии открытого типа №7 Пружанского района. Как сообщает Вясна, молодой человек покинул пределы Беларуси.

Напомним, это не первый случай, когда политзаключенный сбегает с «химии» в безопасное место.

Позитив: Виноградов на свободе. А 22-летний политзаключенный сбежал с «химии» за пределы Беларуси

Кроме того, 22 августа на свободу вышел политзаключенный Виктор Царикевич, которого обвинили за БЧБ-флажки в лесу и чучело в милицейской форме по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство и злостное хулиганство).

Многодетный житель Мостов, как напоминают правозащитники, был приговорен к одному году колонии общего режима. Дома Виктора ждали жена и трое детей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Голубая осетровая Луна взойдёт над Землёй. Что значит это астрономическое явление?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by