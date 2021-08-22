|
Позитив: Виноградов на свободе. А 22-летний политзаключенный сбежал с «химии» за пределы Беларуси
22.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Блогер вышел на свободу после бесконечных суток.
Телеведущего сатирической программы «Гэта ж Вінаград» задержали 7 июля и осудили на 15 суток по административной статье. После этого ареста добавили еще 30 суток, а после – задержан по уголовному делу еще на 72 часа. И вот Павел Виноградов на свободе.
«Отпустили», –
Тем временем стало известно, что 22-летний политзаключенный Владислав Устин, осужденный на три года «химии», сбежал из колонии открытого типа №7 Пружанского района. Как сообщает
Напомним, это не первый случай,
Кроме того, 22 августа на свободу вышел политзаключенный Виктор Царикевич, которого обвинили за БЧБ-флажки в лесу и чучело в милицейской форме по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство и злостное хулиганство).
Многодетный житель Мостов, как напоминают правозащитники, был приговорен к одному году колонии общего режима. Дома Виктора ждали жена и трое детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогер вышел на свободу после бесконечных суток.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)