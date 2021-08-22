Позитив: Виноградов на свободе. А 22-летний политзаключенный сбежал с «химии» за пределы Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Блогер вышел на свободу после бесконечных суток.

Телеведущего сатирической программы «Гэта ж Вінаград» задержали 7 июля и осудили на 15 суток по административной статье. После этого ареста добавили еще 30 суток, а после – задержан по уголовному делу еще на 72 часа. И вот Павел Виноградов на свободе.





«Отпустили», – сообщила его жена Светлана.





Тем временем стало известно, что 22-летний политзаключенный Владислав Устин, осужденный на три года «химии», сбежал из колонии открытого типа №7 Пружанского района. Как сообщает Вясна , молодой человек покинул пределы Беларуси.

Напомним, это не первый случай, когда политзаключенный сбегает с «химии» в безопасное место.





Кроме того, 22 августа на свободу вышел политзаключенный Виктор Царикевич, которого обвинили за БЧБ-флажки в лесу и чучело в милицейской форме по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство и злостное хулиганство).

Многодетный житель Мостов, как напоминают правозащитники, был приговорен к одному году колонии общего режима. Дома Виктора ждали жена и трое детей.