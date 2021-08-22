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Официально. Более 1,27 млн белорусов прошли полный курс вакцинации

22.08.2021 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси уже более 1,27 млн человек прошли полный курс вакцинации, первую дозу вакцины получили более 1,55 млн белорусов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Официально. Более 1,27 млн белорусов прошли полный курс вакцинации

Полный курс вакцинации прошли:

в Брестской области — более 159,5 тыс. человек,

в Витебской — более 140,5 тыс.,

в Гомельской — более 222,9 тыс.,

в Гродненской — более 127,8 тыс.,

в Минской — более 155,3 тыс.,

в Могилевской — более 136,8 тыс.,

в Минске — более 288,7 тыс.

За последние сутки в Беларусь зарегистрированы 1302 новых случая COVID-19, выписаны 1355 пациентов, умерли 11 человек.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 469 717 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 463 599 пациентов, умер 3681 человек.

Официально. Более 1,27 млн белорусов прошли полный курс вакцинации

 

 

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси уже более 1,27 млн человек прошли полный курс вакцинации, первую дозу вакцины получили более 1,55 млн белорусов, сообщает пресс-служба Министерства...
 
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