Официально. Более 1,27 млн белорусов прошли полный курс вакцинации

В Беларуси уже более 1,27 млн человек прошли полный курс вакцинации, первую дозу вакцины получили более 1,55 млн белорусов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.





Полный курс вакцинации прошли:

в Брестской области — более 159,5 тыс. человек,

в Витебской — более 140,5 тыс.,

в Гомельской — более 222,9 тыс.,

в Гродненской — более 127,8 тыс.,

в Минской — более 155,3 тыс.,

в Могилевской — более 136,8 тыс.,

в Минске — более 288,7 тыс.

За последние сутки в Беларусь зарегистрированы 1302 новых случая COVID-19, выписаны 1355 пациентов, умерли 11 человек.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 469 717 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 463 599 пациентов, умер 3681 человек.



