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Официально. Более 1,27 млн белорусов прошли полный курс вакцинации
Источник материала: Навiны
В Беларуси уже более 1,27 млн человек прошли полный курс вакцинации, первую дозу вакцины получили более 1,55 млн белорусов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Полный курс вакцинации прошли:
в Брестской области — более 159,5 тыс. человек,
в Витебской — более 140,5 тыс.,
в Гомельской — более 222,9 тыс.,
в Гродненской — более 127,8 тыс.,
в Минской — более 155,3 тыс.,
в Могилевской — более 136,8 тыс.,
в Минске — более 288,7 тыс.
За последние сутки в Беларусь зарегистрированы 1302 новых случая COVID-19, выписаны 1355 пациентов, умерли 11 человек.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 469 717 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 463 599 пациентов, умер 3681 человек.
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