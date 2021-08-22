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300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь

22.08.2021 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиции бойкой торговли, яркие гуляния и секреты народных мастеров. В Зельве продолжается масштабный праздник – «Анненский кирмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь

В 2021 году легендарная ярмарка отмечает 300-летний юбилей.

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь

Пестрые торговые подворья и калейдоскоп конкурсов, лотерей и представлений – как и много лет назад, на ярмарку приезжают не только за покупками.

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь

Так, в Зельве для любителей истории подготовили экскурсии в эпохи викингов, рыцарей и шляхты – с турнирами, выступлениями артистов и угощениями.

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь

Желающие могли прокатиться на аутентичных бричках и конных повозках. Не обошлась ярмарка без подарков – в этом году главным призом стала лошадь, символ возрожденного «Анненского кирмаша».

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь

В XVIII веке для участия в ярмарке в Зельву приезжали до 5 000 купцов со всей Европы.

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь

300 лет легендарной ярмарке. В Зельве проходит «Анненский кирмаш», и там могут подарить лошадь

На целый месяц – столько длился «Анненский кирмаш» – Зельва становилась большой фестивальной площадкой.

 
 
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Новости Беларуси. Традиции бойкой торговли, яркие гуляния и секреты народных мастеров. В Зельве продолжается масштабный праздник – «Анненский кирмаш», сообщили в...
 
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