











"Возможно вот такое победное шествие по стране, если бы талибов не поддерживало население? Конечно же нет. К сожалению, в большей степени западная пропаганда рисовала талибов, как и большинство религиозных течений на востоке, только черной краской. Это просто такая демонизация движения. Ну не могут демоны 30-миллионную страну в течение буквально 2-3 недель забрать", - заявил Иванов в эфире YouTube-канала "Главный. Тур".





пишет Смартпресс, что не согласен с тезисом – "талибы обязательно несут зло, разрушения, наркотрафик и так далее". "Как раз, когда талибы были у власти в конце 90-х, да, было очень много неправильного с нашей точки зрения, но, тем не менее, наркопроизводство снизилось вдвое. А за последние 20 лет в 10 раз выросло. Если правительство Гани (президент Афганистана, бежавший из страны – Смартпресс) ловило наркокурьера или наркоторговца - это стул, адвокаты, тюрьма. "Талибан" просто расстреливает на месте", - сказал посол. Он также отметил,Смартпресс, что не согласен с тезисом – "талибы обязательно несут зло, разрушения, наркотрафик и так далее". "Как раз, когда талибы были у власти в конце 90-х, да, было очень много неправильного с нашей точки зрения, но, тем не менее, наркопроизводство снизилось вдвое. А за последние 20 лет в 10 раз выросло. Если правительство Гани (президент Афганистана, бежавший из страны – Смартпресс) ловило наркокурьера или наркоторговца - это стул, адвокаты, тюрьма. "Талибан" просто расстреливает на месте", - сказал посол.





По словам Иванова, талибы - националисты. "Не зря они одно из первых своих заявлений сделали о том, что не будут выходить за границы Афганистана. Наверное, это правда. Другое дело, что они поддерживают братьев по вере в других, в том числе соседних странах. Здесь да, вопрос есть. Конечно, находясь в Таджикистане, понимаешь, что страна пережила гражданскую войн буквально 25 лет назад, войну с исламистами. И то, что часть этих исламистов, уже второе поколение, находится в Афганистане, это тоже правда", - подчеркнул дипломат.





"Да, талибы говорят, что они будут бороться с террористическими организациями, такими как ИГИЛ. Это правда, они это делают тоже. Они застреливают игиловцев на месте. Алькаида. Но вот то, что касается менее, скажем так, выраженных террористов, но, тем не менее, таковыми являющихся, это - вопрос. Поэтому Таджикистан совершенно обоснованно опасается и роста влияния этих джихадистских группировок. Это ведь огромный моральный стимул для всех экстремистов - победа якобы народного сопротивления, победа над Америкой. Конечно, на этой волне совершенно очевидно стоит ожидать всплеска радикальных настроений во всех странах Центральной Азии", - сказал Иванов.