Павел Виноградов вышел на свободу после 48 суток ареста

Живущий в Березино общественный активист Павел Виноградов 22 августа вышел на свободу, проведя под арестом 48 суток.



Фото из фейсбука Светланы Виноградовой

Виноградов был задержан 5 июля за пост в «Фейсбуке», в котором, по мнению милиции, содержался призыв к выходу на несанкционированную акцию.

7 июля суд Березинского района постановил арестовать Виноградова на 15 суток по ч. 2 ст. 24.23 КоАП (призыв к массовому мероприятию с нарушением порядка его организации или проведения).

20 июля Виноградов получил еще 30 суток ареста по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение года).

5 августа супруга Виноградова Светлана сообщила , что в отношении Павла возбудили уголовное дело по ст. 367 (оскорбление президента).

Виноградов должен был выйти с суток 19 августа, но его не выпустили, задержав еще на 72 часа.

Подписывайтесь и читайте нас в