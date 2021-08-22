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Павел Виноградов вышел на свободу после 48 суток ареста
Источник материала: Навiны
Живущий в Березино общественный активист Павел Виноградов 22 августа вышел на свободу, проведя под арестом 48 суток.
Виноградов был
7 июля суд Березинского района постановил арестовать Виноградова
20 июля Виноградов получил
5 августа супруга Виноградова Светлана
Виноградов должен был выйти с суток 19 августа, но его не выпустили, задержав еще на 72 часа.
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Живущий в Березино общественный активист Павел Виноградов 22 августа вышел на свободу, проведя под арестом 48 суток.
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