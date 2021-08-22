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Павел Виноградов вышел на свободу после 48 суток ареста

22.08.2021 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Живущий в Березино общественный активист Павел Виноградов 22 августа вышел на свободу, проведя под арестом 48 суток.

Павел Виноградов вышел на свободу после 48 суток ареста
Фото из фейсбука Светланы Виноградовой

Виноградов был задержан 5 июля за пост в «Фейсбуке», в котором, по мнению милиции, содержался призыв к выходу на несанкционированную акцию.

7 июля суд Березинского района постановил арестовать Виноградова на 15 суток по ч. 2 ст. 24.23 КоАП (призыв к массовому мероприятию с нарушением порядка его организации или проведения).

20 июля Виноградов получил еще 30 суток ареста по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение года).

5 августа супруга Виноградова Светлана сообщила, что в отношении Павла возбудили уголовное дело по ст. 367 (оскорбление президента).

Виноградов должен был выйти с суток 19 августа, но его не выпустили, задержав еще на 72 часа.

 

 

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Живущий в Березино общественный активист Павел Виноградов 22 августа вышел на свободу, проведя под арестом 48 суток.
 
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