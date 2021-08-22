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Политзаключенный Виктор Царикевич отбыл весь свой срок и вышел на свободу

22.08.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Признанный политзаключённым житель Мостов Виктор Царикевич получил год колонии за то, что развешивал чучела силовиков на деревьях и “инсталляцию” с гробом на остановке.


Виктор Царикевич получил год колонии за то, что развешивал чучела силовиков на деревьях и “инсталляцию” с гробом на остановке.

Также в суде его обвиняли в том, передает Еврорадио, что он оставил “неприличный по форме и унизительный по направленности” комментарий под фотографией главы Мостовского района в одном из Telegram-каналов.

Сегодня стало известно, что он отбыл весь свой срок и вышел на свободу, сообщает лишенный аккредитации  правозащитный центр “Вясна”.

Одна из политических инсталляций Виктора Царикевича
 
 
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Признанный политзаключённым житель Мостов Виктор Царикевич получил год колонии за то, что развешивал чучела силовиков на деревьях и “инсталляцию” с гробом на...
 
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