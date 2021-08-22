|
Политзаключенный Виктор Царикевич отбыл весь свой срок и вышел на свободу
Источник материала: Партизан
Признанный политзаключённым житель Мостов Виктор Царикевич получил год колонии за то, что развешивал чучела силовиков на деревьях и “инсталляцию” с гробом на остановке.
Виктор Царикевич получил год колонии за то, что развешивал чучела силовиков на деревьях и “инсталляцию” с гробом на остановке.
Также в суде его обвиняли в том,
Сегодня стало известно, что он отбыл весь свой срок и вышел на свободу, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр “Вясна”.
Одна из политических инсталляций Виктора Царикевича
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Признанный политзаключённым житель Мостов Виктор Царикевич получил год колонии за то, что развешивал чучела силовиков на деревьях и “инсталляцию” с гробом на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)