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В аэропорту Кабула в давке погибли семь человек

22.08.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Со времени захвата Кабула боевиками "Талибана" в аэропорту афганской столицы царит хаос. Солдаты из западных стран делают все возможное, чтобы обеспечить эвакуацию из Афганистана людей, нуждающихся в защите.



В международном аэропорту Кабула в результате давки погибли еще семеро афганцев, подтвердило министерство обороны Великобритании в воскресенье, 22 августа. "В своих мыслях мы с семьями семерых афганских гражданских лиц, трагически погибших в толпе в Кабуле", - говорится в заявлении министерства, пишет DW. В заявлении отмечается, что ситуация в аэропорту остается исключительно сложной, но делается все возможное, чтобы осуществлять эвакуацию как можно безопаснее.

Ранее корреспондент британской медикомпании Sky News, находящийся на месте событий, сообщил, что перед воротами аэропорта началась давка среди толп афганцев, стремившихся прорваться в зону вылета. По его словам, несколько человек были задавлены в толпе. Корреспондент видел, как из толпы выносят завернутые в белое трупы. Солдаты и санитары пытались оказать помощь отчаявшимся, обезвоженным людям, но для некоторых помощь пришла слишком поздно, отметил он.

Между тем западные страны продолжают эвакуацию из Афганистана людей, спасающихся от талибов. Бундесвер поздно вечером 21 августа сообщил, что из Кабула вывезено на самолетах более 2130 человек. Американские войска за неделю эвакуировали по воздушному мосту около 17 тысяч человек.
 
 
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Со времени захвата Кабула боевиками "Талибана" в аэропорту афганской столицы царит хаос. Солдаты из западных стран делают все возможное, чтобы обеспечить...
 
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