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За последние сутки литовские пограничники вернули в Беларусь всего двух мигрантов
Источник материала: Партизан
С начала года через границу с Беларусью в Литву попало более 4,1 тысячи нелегальных мигрантов.
Всего двух мигрантов развернули на белорусско-литовской границе литовские пограничники за прошедшие сутки. Как
Единственная попытка нелегального въезда в страну была заблокирована в Варенском районе,
С начала года через границу с Беларусью в Литву въехало более 4,1 тысячи нелегальных мигрантов. Литва обвиняет официальный Минск в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. Белорусские власти все обвинения отрицают.
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С начала года через границу с Беларусью в Литву попало более 4,1 тысячи нелегальных мигрантов.
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