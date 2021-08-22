ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женщина открыла мусорный контейнер и услышала душераздирающий писк. Вот кого она там нашла

22.08.2021 16:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женщина открыла мусорный контейнер и услышала душераздирающий писк. Вот кого она там нашла

Женщина неожиданно нашла в мусорном контейнере совсем маленьких котят, пишет ridus.ru.

Женщина из Корнуолла в Великобритании рано утром гуляла со своей собакой рядом с бывшим курортным городком Дюпортом. После прогулки она хотела выбросить мусор, открыла металлический контейнер и вдруг услышала душераздирающий писк.

Внутри сидели маленькие котята: голодные, грязные и испуганные. Британка достала малышей из мусорного бака и отвезла в местный приют для кошек Sally’s Cat Rescue.


Оказалось, что найденным малышам всего три недели, и, если бы их не обнаружили вовремя, они, скорее всего, погибли бы в металлической ловушке от жары, жажды и голода.


По словам сотрудников Sally’s Cat Rescue, котят выбросили не для того, чтобы их кто-то спас. Команда приюта сейчас пытается найти мать котят, потому что они еще очень маленькие, чтобы жить без мамы.


До 11-недельного возраста котята останутся в приюте. Малышей вакцинируют и стерилизуют, а потом найдут им постоянный дом. Многие уже готовы забрать пушистиков, но сотрудники Sally’s Cat Rescue пока не отдают их – котятам нужен постоянный присмотр и особый уход.

Фото: facebook.com 

Главное фото: depositphotos.com



Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина неожиданно нашла в мусорном контейнере совсем маленьких котят, пишет ridus.ru. Женщина из Корнуолла в Великобритании рано утром гуляла со своей собакой рядом...
 
Новости дня
Новости разные
 
ФИФА попросила ряд стран эвакуировать футболисток из Афганистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by