Женщина открыла мусорный контейнер и услышала душераздирающий писк. Вот кого она там нашла

Источник материала: ОНТ

Женщина неожиданно нашла в мусорном контейнере совсем маленьких котят, пишет ridus.ru .

Женщина из Корнуолла в Великобритании рано утром гуляла со своей собакой рядом с бывшим курортным городком Дюпортом. После прогулки она хотела выбросить мусор, открыла металлический контейнер и вдруг услышала душераздирающий писк.

Внутри сидели маленькие котята: голодные, грязные и испуганные. Британка достала малышей из мусорного бака и отвезла в местный приют для кошек Sally’s Cat Rescue.





Оказалось, что найденным малышам всего три недели, и, если бы их не обнаружили вовремя, они, скорее всего, погибли бы в металлической ловушке от жары, жажды и голода.





По словам сотрудников Sally’s Cat Rescue, котят выбросили не для того, чтобы их кто-то спас. Команда приюта сейчас пытается найти мать котят, потому что они еще очень маленькие, чтобы жить без мамы.





До 11-недельного возраста котята останутся в приюте. Малышей вакцинируют и стерилизуют, а потом найдут им постоянный дом. Многие уже готовы забрать пушистиков, но сотрудники Sally’s Cat Rescue пока не отдают их – котятам нужен постоянный присмотр и особый уход.

Фото: facebook.com

Главное фото: depositphotos.com









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